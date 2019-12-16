Кожевников: Капризов, Шипачёв и Григоренко выделяются из состава сборной

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об игре российских хоккеистов на Кубке Первого канала. Российская сборная заняла второе место, турнир выиграла сборная Швеции.

«Кто из игроков уже сделал заявку на чемпионат мира? Первая тройка сделала. Об остальных пока рано говорить, время есть до чемпионата мира. Посмотрим, может быть, кто-то ещё проявит себя в регулярном чемпионате КХЛ.

Надо посмотреть, кто будет вылетать из НХЛ. На первенство мира поедут в основном энхаэловцы. Конечно, Капризов, Шипачёв и Григоренко явно выделяются из всего состава. Главное, чтобы травм у них не было», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Сборная России на турнире уступила Швеции, а также обыграла сборные Чехии и Финляндии.