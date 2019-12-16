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Источник: «Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов

Источник: «Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос Анджелес Кингз» выставил на драфт отказов российского нападающего Илью Ковальчука. Об этом в «Твиттере» сообщает инсайдер Люк Фокс.

«Илья Ковальчук покинул команду и был выставлен на драфт отказов с целью расторжения контракта», — написал Фокс.

Форвард не забивает на протяжении восьми матчей и за четыре последние встречи записал на свой счёт всего одну результативную передачу.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард в 16 матчах набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности "-10" и 12 минутах штрафного времени. Ковальчук проводит на площадке около 15 с половиной минут за матч.

Ранее президент «Авангарда» Максим Сушинский сообщил, что Ковальчук пока не планирует возвращаться в Россию. По словам Сушинского, форвард намеревается остаться в НХЛ.

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