Источник: «Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос Анджелес Кингз» выставил на драфт отказов российского нападающего Илью Ковальчука. Об этом в «Твиттере» сообщает инсайдер Люк Фокс.
«Илья Ковальчук покинул команду и был выставлен на драфт отказов с целью расторжения контракта», — написал Фокс.
Форвард не забивает на протяжении восьми матчей и за четыре последние встречи записал на свой счёт всего одну результативную передачу.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард в 16 матчах набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности "-10" и 12 минутах штрафного времени. Ковальчук проводит на площадке около 15 с половиной минут за матч.
Ранее президент «Авангарда» Максим Сушинский сообщил, что Ковальчук пока не планирует возвращаться в Россию. По словам Сушинского, форвард намеревается остаться в НХЛ.
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