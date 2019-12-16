«Металлург» достиг предварительной договорённости с Филиппи
Пресс-служба «Металлурга» сообщила о предварительной договорённости с чешским форвардом Томашем Филиппи. Чешский хоккеист, ранее выступавший за «Либерец», продолжит карьеру в Магнитогорске. Ранее в «Металлурге» форвард провёл три неполных сезона и в 2016 году стал обладателем Кубка Гагарина. За клуб провёл 184 встречи, в которых набрал 88 (33+55) очков.
В текущем сезоне Филиппи принял участие в 24 матчах в чемпионате Чехии. Форвард набрал 19 (8+11) очков. В прошлом сезоне в составе команды стал вице-чемпионом Чехии. Руководство «Либереца» пожелало хоккеисту удачи и поблагодарило за вклад в успехи команды.
Филиппи выступал за сборную Чехии на Кубке Первого канала. В трёх матчах форвард забросил одну шайбу.
Чешский форвард Филиппи вернётся в «Металлург»
- 16 декабря 2019
-
21:54
-
21:40
-
21:26
-
20:27
-
20:20
-
20:02
-
19:51
-
19:27
-
19:17
-
19:06
-
18:13
-
18:03
-
17:56
-
17:46
-
17:33
-
17:04
-
16:29
-
16:16
-
15:55
-
15:24
-
14:59
-
14:29
-
14:00
-
13:41
-
13:28
-
13:22
-
13:06
-
12:56
-
12:30
-
12:29
-
12:06
-
11:51
-
11:29
-
10:50
-
10:26
Партнерский контент