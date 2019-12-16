«Металлург» достиг предварительной договорённости с Филиппи

Пресс-служба «Металлурга» сообщила о предварительной договорённости с чешским форвардом Томашем Филиппи. Чешский хоккеист, ранее выступавший за «Либерец», продолжит карьеру в Магнитогорске. Ранее в «Металлурге» форвард провёл три неполных сезона и в 2016 году стал обладателем Кубка Гагарина. За клуб провёл 184 встречи, в которых набрал 88 (33+55) очков.

В текущем сезоне Филиппи принял участие в 24 матчах в чемпионате Чехии. Форвард набрал 19 (8+11) очков. В прошлом сезоне в составе команды стал вице-чемпионом Чехии. Руководство «Либереца» пожелало хоккеисту удачи и поблагодарило за вклад в успехи команды.

Филиппи выступал за сборную Чехии на Кубке Первого канала. В трёх матчах форвард забросил одну шайбу.