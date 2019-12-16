Матч ВХЛ «Буран» — «Южный Урал» перенесли, подо льдом на арене прорвало трубу

Пресс-служба ВХЛ сообщает, что матч лиги «Буран» — «Южный Урал» был перенесён. Организаторам пришлось перенести встречу, которая должна была пройти в Воронеже, из-за технических проблем. В СК «Юбилейный» в Воронеже подо льдом прорвало трубу.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Урал56.ру».
«По техническим причинам, связанным с невозможностью надлежащей подготовки ледовой площадки, а именно — из-за повреждения трубы хладоносителя в СК «Юбилейный» г. Воронежа, лига приняла решение о переносе матча ВХЛ — Кубка Шёлкового пути № 584 между командами «Буран» (Воронеж) и «Южный Урал» (Орск) с 16 декабря 2019 года на более поздний срок», — говорится в сообщении.
Пока не известно, когда состоится встреча. Дата, время и место проведения матча будут объявлены позже.
«Буран» в турнирной таблице ВХЛ занимает 29-е место. «Южный Урал» — на 20-м.
- 16 декабря 2019
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