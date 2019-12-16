«Локомотив» вывел Маркова из списка травмированных
Защитник «Локомотива» Андрей Марков был выведен из списка травмированных «Локомотива», сообщает пресс-служба клуба.
Ранее сообщалось, что Марков приступил к тренировкам после травмы. Ветеран успел провести только один матч за «Локомотив» после подписания контракта с клубом.
В прошлом сезоне 40-летний Марков выступал в Континентальной хоккейной лиге за казанский «Ак Барс». В регулярном чемпионате защитник провёл 49 матчей, записав на свой счёт 14 (2+12) баллов при показателе полезности «+13» и 20 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 21 с половиной минуты за игру. В четырёх играх Кубка Гагарина Марков очков не набрал, завершив плей-офф с показателем полезности «–5».
Андрей Марков вернулся к ледовым тренировкам
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