Видео последнего гола Ковальчука в форме «Лос-Анджелеса»
Сегодня, 16 декабря, стало известно, что «Лос-Анджелес Кингз» поместил российского форварда Илью Ковальчука в список отказов. Калифорнийский клуб хочет разорвать контракт с 36-летним россиянином.
Последний гол Ковальчук в составе «Лос-Анджелеса» забил 20 октября 2019 года в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (4:1). Шайба Ковальчука стала четвёртой в этом матче.
Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.
В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Ковальчук набрал 9 (3+6) очков в 17 матчах при показателе полезности «–10», но в последний месяц он был выведен из состава и не попадал в заявку на матчи.
Агент Ковальчука Юрий Николаев уже сообщил, что в настоящий момент форвард не рассматривает возможность возвращения в КХЛ.
«Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов с целью расторжения контракта
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