«Нью-Джерси» обменял Тейлора Холла в «Аризону»
Клуб национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» обменял нападающего Тейлора Холла в «Аризону Койотс». «Дэвилз» в результате сделки получили трёх игроков — Кевина Бала, Нэйта Шнарра и Ника Меркли, а также выбор в первом раунде драфта-2020 и условный выбор в третьем раунде драфта-2021. Кроме того, «Нью-Джерси» удержал в платёжной ведомости 50% зарплаты Холла.
В результате сделки состав «Аризоны» также пополнил нападающий Блэйк Спирс.
В текущем сезоне 28-летний Холл принял участие в 30 матчах, записав на свой счёт 25 (6+19) очков при показателе полезности «–11».
Холл выступал за «Нью-Джерси» уже четвёртый сезон, ранее он шесть лет защищал цвета канадского клуба «Эдмонтон Ойлерз», которым был задрафтован.
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