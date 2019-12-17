«Нью-Джерси» обменял Тейлора Холла в «Аризону»

Клуб национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» обменял нападающего Тейлора Холла в «Аризону Койотс». «Дэвилз» в результате сделки получили трёх игроков — Кевина Бала, Нэйта Шнарра и Ника Меркли, а также выбор в первом раунде драфта-2020 и условный выбор в третьем раунде драфта-2021. Кроме того, «Нью-Джерси» удержал в платёжной ведомости 50% зарплаты Холла.

В результате сделки состав «Аризоны» также пополнил нападающий Блэйк Спирс.

В текущем сезоне 28-летний Холл принял участие в 30 матчах, записав на свой счёт 25 (6+19) очков при показателе полезности «–11».

Холл выступал за «Нью-Джерси» уже четвёртый сезон, ранее он шесть лет защищал цвета канадского клуба «Эдмонтон Ойлерз», которым был задрафтован.