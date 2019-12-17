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Отстранённый тренер Кроуфорд вернётся к работе в «Чикаго» 2 января 2020 года

Отстранённый тренер Кроуфорд вернётся к работе в «Чикаго» 2 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» выступил с официальным заявлением по поводу ситуации с тренером команды Марком Кроуфордом.

Известный в прошлом игрок Шон Эйври рассказал, что 13 лет назад, во время работы в «Лос-Анджелес Кингз», Кроуфорд допустил физическое воздействие в отношении него. Эйври заявил, что тренер ударил его на скамейке после того, как «Кингз» по его вине получили малый штраф за нарушение численного состава. «Королям» тогда не удалось отбиться при игре в меньшинстве.

«Мы считаем, что Марк извлёк уроки из своих прошлых действий и взял на себя обязательство исправиться, а также развиваться лично и профессионально в течении последних десяти лет. Мы не сталкивались с инцидентами во время пребывания Марка в «Чикаго Блэкхокс».

Мы определили, что Марк будет отстранён от командных действий до 2 января 2020 года, после чего он продолжит выполнять свои обязанности помощника тренера», — говорится в заявлении клуба.

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