«Флорида» — «Оттава»: Анисимов забросил пятую шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» принимает «Оттаву Сенаторз». Завершился второй период, счёт 6:1 в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Единственную шайбу в составе «Оттавы» на 23-й минуте забросил российский нападающий Артём Анисимов. Ассистентские баллы на свой счёт записали форварды Тайлер Эннис и Коннор Браун.
Видео заброшенной шайбы можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Для Анисимова эта шайба стала пятой в этом сезоне. В 16 матчах он набрал 6 (5+1) очков. Показатель полезности составляет «-7».
Россиянин не выходил на лёд в период с 21 октября по 5 ноября из-за повреждения, после чего принял участие в двух встречах и 8 ноября был снова помещён в список травмированных, а вернулся на лёд лишь 29 ноября.
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