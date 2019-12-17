«Флорида» — «Оттава»: Анисимов забросил пятую шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» принимает «Оттаву Сенаторз». Завершился второй период, счёт 6:1 в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Единственную шайбу в составе «Оттавы» на 23-й минуте забросил российский нападающий Артём Анисимов. Ассистентские баллы на свой счёт записали форварды Тайлер Эннис и Коннор Браун.

Видео заброшенной шайбы можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Для Анисимова эта шайба стала пятой в этом сезоне. В 16 матчах он набрал 6 (5+1) очков. Показатель полезности составляет «-7».

Россиянин не выходил на лёд в период с 21 октября по 5 ноября из-за повреждения, после чего принял участие в двух встречах и 8 ноября был снова помещён в список травмированных, а вернулся на лёд лишь 29 ноября.