Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Коламбус» разгромил «Вашингтон», у Овечкина и Кузнецова «-3» на двоих

«Коламбус» разгромил «Вашингтон», у Овечкина и Кузнецова «-3» на двоих
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей дублем отличился Оливер Бьёркстранд, ещё одну шайбу забросил Эрик Робинсон. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 24 минуты и 51 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2». У форварда Евгения Кузнецова, который получил 22 минуты и 5 секунд игрового времени, коэффициент полезности «-1». Защитник Дмитрий Орлов сыграл 24 минуты и 33 секунды и не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Коламбус» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Вашингтон» в свою очередь потерпел первое поражение после двух побед кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Робинсон (Тексье, Савар) – 11:32' (5x5)   2:0 Бьёркстранд (Нюквист, Дженнер) – 41:32' (5x5)   3:0 Бьёркстранд (Харрингтон, Пик) – 48:46' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019