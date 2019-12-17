«Коламбус» разгромил «Вашингтон», у Овечкина и Кузнецова «-3» на двоих

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей дублем отличился Оливер Бьёркстранд, ещё одну шайбу забросил Эрик Робинсон. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 24 минуты и 51 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2». У форварда Евгения Кузнецова, который получил 22 минуты и 5 секунд игрового времени, коэффициент полезности «-1». Защитник Дмитрий Орлов сыграл 24 минуты и 33 секунды и не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Коламбус» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Вашингтон» в свою очередь потерпел первое поражение после двух побед кряду.