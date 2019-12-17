Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Нэшвиллом»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол. Форвард Павел Бучневич провёл на площадке 16 минут и 10 секунд и результативными действиями не отметился.
Таким образом, «Рейнджерс» потерпели второе поражение подряд. «Нэшвилл» в свою очередь одержал первую победу после двух поражений кряду.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Игры пройдут 21 и 18 декабря соответственно.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Гримальди (Йози, Эллис) – 10:36' (5x5) 1:1 Крайдер (Зибанеджад) – 11:10' (5x5) 1:2 Йози (Хэмьюс, Туррис) – 30:16' (5x5) 1:3 Экхольм (Бонино) – 35:23' (5x5) 2:3 Панарин (Зибанеджад, Фокс) – 57:18' (6x5) 2:4 Йози – 58:11' (en) 2:5 Эллис (Уотсон) – 59:55' (en)
- 17 декабря 2019
-
07:06
-
07:01
-
06:41
-
06:25
-
06:14
-
06:04
-
06:02
-
05:52
-
04:49
-
03:52
-
01:35
-
00:06
- 16 декабря 2019
-
23:51
-
23:32
-
23:12
-
22:49
-
22:26
-
22:12
-
21:54
-
21:40
-
21:26
-
20:27
-
20:20
-
20:02
-
19:51
-
19:27
-
19:17
-
19:06
-
18:13
-
18:03
-
17:56
-
17:46
-
17:33
-
17:04
-
16:29
Партнерский контент