Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол. Форвард Павел Бучневич провёл на площадке 16 минут и 10 секунд и результативными действиями не отметился.

Таким образом, «Рейнджерс» потерпели второе поражение подряд. «Нэшвилл» в свою очередь одержал первую победу после двух поражений кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Игры пройдут 21 и 18 декабря соответственно.