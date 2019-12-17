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Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Нэшвиллом»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол. Форвард Павел Бучневич провёл на площадке 16 минут и 10 секунд и результативными действиями не отметился.

Таким образом, «Рейнджерс» потерпели второе поражение подряд. «Нэшвилл» в свою очередь одержал первую победу после двух поражений кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Игры пройдут 21 и 18 декабря соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Гримальди (Йози, Эллис) – 10:36' (5x5)   1:1 Крайдер (Зибанеджад) – 11:10' (5x5)   1:2 Йози (Хэмьюс, Туррис) – 30:16' (5x5)   1:3 Экхольм (Бонино) – 35:23' (5x5)   2:3 Панарин (Зибанеджад, Фокс) – 57:18' (6x5)   2:4 Йози – 58:11' (en)   2:5 Эллис (Уотсон) – 59:55' (en)
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