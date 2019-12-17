Панарин забросил 20-ю шайбу в сезоне, забив в пятом матче подряд. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Вторую шайбу хозяев записал на свой счёт Артемий Панарин. Для него эта шайба стала 20-й в нынешнем сезоне, при этом он отличился в пятом матче подряд.
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
На прошлой неделе российский форвард вышел на шестое место среди россиян по количеству очков в НХЛ за первые пять сезонов. Первое место по этому показателю занимает Александр Овечкин (529), за ним следует Сергей Фёдоров (422), тройку лучших замыкает Евгений Малкин (418). В топ-5 входят также Александр Могильный (397) и Илья Ковальчук (379). В активе Артемия стало 363 очка.
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