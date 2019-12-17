Гавриков завершил матч, выигранный со счётом 3:0, с показателем полезности «+3»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на льду 21 минуту и 36 секунд, завершив встречу с показателем полезности "+3". Гавриков находился на льду при всех голах «Блю Джекетс» в матче. Российский защитник отметился одним броском по воротам и одним заблокированным броском.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 24 минуты и 51 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-2». У форварда Евгения Кузнецова, который получил 22 минуты и 5 секунд игрового времени, показатель полезности «-1». Защитник Дмитрий Орлов сыграл 24 минуты и 33 секунды и результативными действиями не отметился.
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