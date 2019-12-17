29 сейвов Бобровского помогли «Флориде» разгромить «Оттаву», у Анисимова — гол
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.
Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на площадке 17 минут и 29 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Сергей Бобровский совершил 29 сейвов.
Нападающий «Оттавы» Артём Анисимов забил гол. Форвард Владислав Наместников получил 12 минут и 33 секунды игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
Таким образом, «Флорида» прервала трёхматчевую серию поражений. «Оттава» в свою очередь потерпела второе поражение за последние три матча.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Аккьяри (Яндл, Юбердо) – 09:42' (5x5) 2:0 Аккьяри (Юбердо) – 21:18' (5x5) 2:1 Анисимов (Эннис, Браун) – 22:05' (5x5) 3:1 Барков (Юбердо) – 25:41' (5x4) 4:1 Аккьяри (Уигар, Экблад) – 30:33' (5x5) 5:1 Мэтисон (Юбердо) – 35:06' (5x5) 6:1 Тонинато (Экблад) – 39:28' (5x5)
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