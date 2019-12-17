29 сейвов Бобровского помогли «Флориде» разгромить «Оттаву», у Анисимова — гол

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на площадке 17 минут и 29 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Сергей Бобровский совершил 29 сейвов.

Нападающий «Оттавы» Артём Анисимов забил гол. Форвард Владислав Наместников получил 12 минут и 33 секунды игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Флорида» прервала трёхматчевую серию поражений. «Оттава» в свою очередь потерпела второе поражение за последние три матча.