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В матче с «Коламбусом» Овечкин показал второй для себя результат в сезоне по броскам

В матче с «Коламбусом» Овечкин показал второй для себя результат в сезоне по броскам
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 24 минуты и 51 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-2». На счету капитана «столичной» команды девять бросков в створ ворот Йоонаса Корписало. Всего в матче российский форвард 13 раз атаковал ворота «мундиров», один из бросков пришёлся в штангу.

Девять бросков в створ ворот — это второй результата Овечкина в нынешнем сезоне. В матче с «Торонто Мэйпл Лифс» Александр 10 раз потревожил Фредерика Андерсена.

«Коламбус» разгромил «Вашингтон», у Овечкина и Кузнецова «-3» на двоих
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