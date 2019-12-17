Результаты матчей НХЛ 16 декабря 2019 года
16 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось пять матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:5.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Гримальди (Йози, Эллис) – 10:36' (5x5) 1:1 Крайдер (Зибанеджад) – 11:10' (5x5) 1:2 Йози (Хэмьюс, Туррис) – 30:16' (5x5) 1:3 Экхольм (Бонино) – 35:23' (5x5) 2:3 Панарин (Зибанеджад, Фокс) – 57:18' (6x5) 2:4 Йози – 58:11' (en) 2:5 Эллис (Уотсон) – 59:55' (en)
«Флорида Пантерз» — «Оттава Сенаторз» — 6:1. Хозяева прервали трёхматчевую серию поражений.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Аккьяри (Яндл, Юбердо) – 09:42' (5x5) 2:0 Аккьяри (Юбердо) – 21:18' (5x5) 2:1 Анисимов (Эннис, Браун) – 22:05' (5x5) 3:1 Барков (Юбердо) – 25:41' (5x4) 4:1 Аккьяри (Уигар, Экблад) – 30:33' (5x5) 5:1 Мэтисон (Юбердо) – 35:06' (5x5) 6:1 Тонинато (Экблад) – 39:28' (5x5)
«Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:0.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Робинсон (Тексье, Савар) – 11:32' (5x5) 2:0 Бьёркстранд (Нюквист, Дженнер) – 41:32' (5x5) 3:0 Бьёркстранд (Харрингтон, Пик) – 48:46' (5x5)
«Сент-Луис Блюз» — «Колорадо Эвеланш» — 5:2.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Перрон (О'Райлли, Сундквист) – 18:51' (5x5) 1:1 Кадри (Грейвз) – 20:55' (5x5) 1:2 Рантанен (Жирар, Маккиннон) – 29:25' (5x4) 2:2 Перрон (Пьетранджело, Шварц) – 38:47' (5x4) 3:2 Данн (Бозак, Фолк) – 39:23' (5x4) 4:2 Кайру – 51:24' (5x5) 5:2 Перрон (Сундквист, О'Райлли) – 56:05' (en)
«Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 1:2. Гости прервали четырёхматчевую серию поражений.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Кассиан (Макдэвид, Нурс) – 08:07' (5x5) 0:2 Драйзайтль (Чиассон, Макдэвид) – 14:13' (5x4) 1:2 Сегин (Павелски, А. Радулов) – 57:23' (5x5)
С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат НХЛ прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии Кубка Стэнли прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз».
- 17 декабря 2019
-
07:37
-
07:30
-
07:06
-
07:01
-
06:41
-
06:25
-
06:14
-
06:04
-
06:02
-
05:52
-
04:49
-
03:52
-
01:35
-
00:06
- 16 декабря 2019
-
23:51
-
23:32
-
23:12
-
22:49
-
22:26
-
22:12
-
21:54
-
21:40
-
21:26
-
20:27
-
20:20
-
20:02
-
19:51
-
19:27
-
19:17
-
19:06
-
18:13
-
18:03
-
17:56
-
17:46
-
17:33
Партнерский контент