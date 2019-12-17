Результаты матчей НХЛ 16 декабря 2019 года

16 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось пять матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:5.

«Флорида Пантерз» — «Оттава Сенаторз» — 6:1. Хозяева прервали трёхматчевую серию поражений.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:0.

«Сент-Луис Блюз» — «Колорадо Эвеланш» — 5:2.

«Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 1:2. Гости прервали четырёхматчевую серию поражений.

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат НХЛ прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии Кубка Стэнли прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз».