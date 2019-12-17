Генменеджер «Аризоны»: Холл — один из самых талантливых игроков в современном хоккее

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Джон Чайка прокомментировал обмен с «Нью-Джерси Дэвилз», в результате которого состав «койотов» пополнил Тейлор Холл.

«Тейлор Холл — один из самых талантливых игроков в современном хоккее, обладатель приза Харта, великолепный разыгрывающий, один из самых одаренных нападающих НХЛ. Мы чрезвычайно рады, что Тэйлор присоединился к нам и поможет нам выполнить главную задачу — завоевать Кубок Стэнли для Аризоны», — цитирует Чайку пресс-служба НХЛ.



«Дэвилз» в результате сделки получили трёх игроков — Кевина Бала, Нэйта Шнарра и Ника Меркли, а также выбор в первом раунде драфта-2020 и условный выбор в третьем раунде драфта-2021. Кроме того, «Нью-Джерси» удержал в платёжной ведомости 50% зарплаты Холла. В результате сделки состав «Аризоны» также пополнил нападающий Блэйк Спирс.