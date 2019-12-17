Малкин: последние три дня просто лежал в постели и ничего не мог сделать
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о самочувствии. Россиянин из-за болезни пропустил два последних матча регулярного чемпионата НХЛ.
«Последние три дня я просто лежал в своей постели, ничего не делая, пил много воды. Я ничего не мог сделать, потому что у меня не было сил. Я рад, что сегодня вышел на лёд, я всё ещё немного болен. Доволен тем, как катался. Это была полная линия, силовая игра. Мои ноги были немного уставшими. Я не готов на 100 процентов, но я постараюсь играть.
Я хочу играть. Осталось три матча до Рождества, это долгое путешествие. Я не хочу просиживать в своей комнате весь день. Сыграю ли в следующем матче? Посмотрим, сейчас я не могу сказать», — цитирует Малкина пресс-служба клуба.
«Питтсбург» сообщил, что Малкин не сыграет с «Лос-Анджелесом» из-за болезни
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