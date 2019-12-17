Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Малкин: последние три дня просто лежал в постели и ничего не мог сделать

Малкин: последние три дня просто лежал в постели и ничего не мог сделать
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о самочувствии. Россиянин из-за болезни пропустил два последних матча регулярного чемпионата НХЛ.

«Последние три дня я просто лежал в своей постели, ничего не делая, пил много воды. Я ничего не мог сделать, потому что у меня не было сил. Я рад, что сегодня вышел на лёд, я всё ещё немного болен. Доволен тем, как катался. Это была полная линия, силовая игра. Мои ноги были немного уставшими. Я не готов на 100 процентов, но я постараюсь играть.

Я хочу играть. Осталось три матча до Рождества, это долгое путешествие. Я не хочу просиживать в своей комнате весь день. Сыграю ли в следующем матче? Посмотрим, сейчас я не могу сказать», — цитирует Малкина пресс-служба клуба.

«Питтсбург» сообщил, что Малкин не сыграет с «Лос-Анджелесом» из-за болезни
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019