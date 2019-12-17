Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Партнёры Овечкина показали необычный ритуал перед игрой с «Коламбусом». Видео

Партнёры Овечкина показали необычный ритуал перед игрой с «Коламбусом». Видео
Хоккей / НХЛ 0

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» показали необычный ритуал перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс».

В необычном ритуале приняли участие нападающие гостей Ти Джей Оши и Том Уилсон. Сперва Оши ударил Уилсона по заднице, после чего сломал клюшку. После этого уже Уилсон клюшкой нанёс удар по «пятой точке» Оши.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

Забавный ритуал не спас «Вашингтон» от крупного поражения в матче с «Коламбусом». Встреча, которая прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершилась победой «Коламбуса» со счётом 3:0. Российские нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не отметились результативными действиями и завершили встречу с коэффициентом полезности «-3» на двоих. Защитник Дмитрий Орлов сыграл 24 минуты и 33 секунды и также не отметился результативными действиями.

В матче с «Коламбусом» Овечкин показал второй для себя результат в сезоне по броскам
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019