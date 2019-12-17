Партнёры Овечкина показали необычный ритуал перед игрой с «Коламбусом». Видео

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» показали необычный ритуал перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс».

В необычном ритуале приняли участие нападающие гостей Ти Джей Оши и Том Уилсон. Сперва Оши ударил Уилсона по заднице, после чего сломал клюшку. После этого уже Уилсон клюшкой нанёс удар по «пятой точке» Оши.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

Забавный ритуал не спас «Вашингтон» от крупного поражения в матче с «Коламбусом». Встреча, которая прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершилась победой «Коламбуса» со счётом 3:0. Российские нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не отметились результативными действиями и завершили встречу с коэффициентом полезности «-3» на двоих. Защитник Дмитрий Орлов сыграл 24 минуты и 33 секунды и также не отметился результативными действиями.