Защитник «Оттавы» Зайцев выбыл из строя из-за травмы

Защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев выбыл из строя из-за травмы, информирует TSN 1200. Сообщается, что российский защитник получил повреждение в матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3 ОТ), неудачно заблокировав бросок. Ожидается, что Зайцев пропустит около недели.
В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 28-летний хоккеист провёл 32 матча, в них набрал 8 (0+8) очков при показателе полезности «-1».
Осенью стало известно, что у Зайцева возникли проблемы с бывшей женой, которая намеревалась отсудить треть дохода хоккеиста в качестве алиментов на детей, а также 10 МРОТ в месяц на себя. В середине ноября российский защитник пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» по той причине, что ему потребовалось улететь в Россию.
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