Холл — об обмене в «Аризону»: сразу перепрыгиваю много мест в таблице

Форвард «Аризоны Койотс» Тейлор Холл прокомментировал обмен в стан «койотов» из «Нью-Джерси Дэвилз».

«Я думаю, что для меня это отличная возможность. Я сразу перепрыгиваю много мест в таблице и присоединяюсь к команде, которая идёт на первом месте в дивизионе. С нетерпением жду встречи с ребятами.

Чем ближе плей-офф, играть становится всё более весело. Я провёл только пять матчей в плей-офф, но могу их вспомнить очень подробно, потому что они были захватывающими. Это были главные моменты моей карьеры в лиге.

Как я пережил пропуск матчей из-за переговоров? Первый день прошёл нормально, но потом начал задумываться. На самом деле, я просто хотел, чтобы все решилось и было понятно, где я окажусь. Очевидно, что «Аризона» – отличный вариант. Теперь всё определилось. Последние несколько дней прошли в ритме урагана, но теперь всё выглядит так, что сыграю уже завтра вечером, поэтому я счастлив», – цитирует Холла пресс-служба НХЛ.