Куинн — о хите Эллиса против Бучневича: уверен, НХЛ даст правильную оценку
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (2:5) прокомментировал силовой приём защитника «хищников» Райана Эллиса против российского форварда «синерубашечников» Павла Бучневича.
«Это был опасный силовой приём. Я уверен, что лига рассмотрит этот момент и даст ему правильную оценку. Уверен, что наши парни были очень разочарованы этим ударом, но это не стало чем-то большим», — отметил после матча Куинн.
Во втором периоде российский форвард пропустил чувствительный удар в голову в исполнении защитника «Нэшвилла». Канадский защитник получил две минуты штрафа за удар локтем, а Бучневич был вынужден уйти в раздевалку и пропустить несколько смен.
Русских жёстко атакуют в НХЛ. Гавриков и Бучневич получили в голову
Всё закончилось хорошо, но удары могли привести к травмам.
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