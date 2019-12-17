Куинн — о хите Эллиса против Бучневича: уверен, НХЛ даст правильную оценку

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (2:5) прокомментировал силовой приём защитника «хищников» Райана Эллиса против российского форварда «синерубашечников» Павла Бучневича.

«Это был опасный силовой приём. Я уверен, что лига рассмотрит этот момент и даст ему правильную оценку. Уверен, что наши парни были очень разочарованы этим ударом, но это не стало чем-то большим», — отметил после матча Куинн.

Во втором периоде российский форвард пропустил чувствительный удар в голову в исполнении защитника «Нэшвилла». Канадский защитник получил две минуты штрафа за удар локтем, а Бучневич был вынужден уйти в раздевалку и пропустить несколько смен.