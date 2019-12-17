Итоги игрового дня НХЛ 16 декабря 2019 года для российских хоккеистов

16 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно пять матчей регулярного чемпионата, в которых приняли участие 13 российских хоккеистов.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 24 минуты и 51 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-2». У форварда Евгения Кузнецова, который получил 22 минуты и 5 секунд игрового времени, коэффициент полезности «-1». Защитник Дмитрий Орлов сыграл 24 минуты и 33 секунды и не отметился результативными действиями. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на льду 21 минуту и 36 секунд, завершив встречу с показателем полезности "+3". Гавриков находился на льду при всех голах «Блю Джекетс» в матче.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол в пятом матче кряду, став вторым россиянином в сезоне, забросившим 20 шайб в этом чемпионате. Форвард Павел Бучневич провёл на площадке 16 минут и 10 секунд и результативными действиями не отметился.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Флорида»
|29 из 30
|96,7
|6:1
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|19 из 22
|86,4
|2:5
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|0
|-
|17.32
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|1+0
|0
|0
|3
|0
|0
|50%
|14.46
|Наместников (н)
|«Оттава»
|0+0
|-1
|4
|1
|0
|1
|-
|12.37
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|1+0
|-2
|0
|4
|0
|1
|-
|21.27
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-1
|2
|6
|1
|1
|0%
|16.16
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-2
|0
|9
|1
|0
|-
|24.51
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|0
|45%
|22.05
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|-1
|0
|0
|2
|0
|-
|07.40
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+1
|+1
|0
|5
|2
|1
|-
|19.51
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|1
|-
|24.33
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|-2
|0
|0
|3
|0
|-
|22.54
- 17 декабря 2019
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:14
-
09:04
-
08:41
-
08:31
-
08:15
-
08:01
-
07:37
-
07:30
-
07:06
-
07:01
-
06:41
-
06:25
-
06:14
-
06:04
-
06:02
-
05:52
-
04:49
-
03:52
-
01:35
-
00:06
- 16 декабря 2019
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23:51
-
23:32
-
23:12
-
22:49
-
22:26
-
22:12
-
21:54
-
21:40
-
21:26
-
20:27
-
20:20
-
20:02