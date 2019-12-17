Итоги игрового дня НХЛ 16 декабря 2019 года для российских хоккеистов

16 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно пять матчей регулярного чемпионата, в которых приняли участие 13 российских хоккеистов.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 24 минуты и 51 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-2». У форварда Евгения Кузнецова, который получил 22 минуты и 5 секунд игрового времени, коэффициент полезности «-1». Защитник Дмитрий Орлов сыграл 24 минуты и 33 секунды и не отметился результативными действиями. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на льду 21 минуту и 36 секунд, завершив встречу с показателем полезности "+3". Гавриков находился на льду при всех голах «Блю Джекетс» в матче.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол в пятом матче кряду, став вторым россиянином в сезоне, забросившим 20 шайб в этом чемпионате. Форвард Павел Бучневич провёл на площадке 16 минут и 10 секунд и результативными действиями не отметился.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Флорида» 29 из 30 96,7 6:1 Георгиев «Рейнджерс» 19 из 22 86,4 2:5

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Дадонов (н) «Флорида» 0+0 -1 0 1 0 0 - 17.32 Анисимов (н) «Оттава» 1+0 0 0 3 0 0 50% 14.46 Наместников (н) «Оттава» 0+0 -1 4 1 0 1 - 12.37 Панарин (н) «Рейнджерс» 1+0 -2 0 4 0 1 - 21.27 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+0 -1 2 6 1 1 0% 16.16 Овечкин (н) «Вашингтон» 0+0 -2 0 9 1 0 - 24.51 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+0 -1 0 1 0 0 45% 22.05 Гурьянов (н) «Даллас» 0+0 -1 0 0 2 0 - 07.40 Радулов (н) «Даллас» 0+1 +1 0 5 2 1 - 19.51 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 0 0 1 1 1 - 24.33 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 -2 0 0 3 0 - 22.54