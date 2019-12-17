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Итоги игрового дня НХЛ 16 декабря 2019 года для российских хоккеистов

Итоги игрового дня НХЛ 16 декабря 2019 года для российских хоккеистов
Хоккей / НХЛ 0

16 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно пять матчей регулярного чемпионата, в которых приняли участие 13 российских хоккеистов.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 24 минуты и 51 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-2». У форварда Евгения Кузнецова, который получил 22 минуты и 5 секунд игрового времени, коэффициент полезности «-1». Защитник Дмитрий Орлов сыграл 24 минуты и 33 секунды и не отметился результативными действиями. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на льду 21 минуту и 36 секунд, завершив встречу с показателем полезности "+3". Гавриков находился на льду при всех голах «Блю Джекетс» в матче.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол в пятом матче кряду, став вторым россиянином в сезоне, забросившим 20 шайб в этом чемпионате. Форвард Павел Бучневич провёл на площадке 16 минут и 10 секунд и результативными действиями не отметился.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Флорида»29 из 3096,76:1
Георгиев«Рейнджерс»19 из 2286,42:5
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Дадонов (н)«Флорида»0+0-10100-17.32
Анисимов (н)«Оттава»1+00030050%14.46
Наместников (н)«Оттава»0+0-14101-12.37
Панарин (н)«Рейнджерс»1+0-20401-21.27
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+0-126110%16.16
Овечкин (н)«Вашингтон»0+0-20910-24.51
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+0-1010045%22.05
Гурьянов (н)«Даллас»0+0-10020-07.40
Радулов (н)«Даллас»0+1+10521-19.51
Орлов (з)«Вашингтон»0+000111-24.33
Задоров (з)«Колорадо»0+0-20030-22.54
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