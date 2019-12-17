Стали известны три звезды дня в НХЛ
Национальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, где было сыграно пять матчей. Российские хоккеисты не вошли в тройку лучших.
Лучшим хоккеистом дня признан нападающий «Оттавы Сенаторз» Ноэль Аккьяри, забросивший три шайбы во встрече с «Оттавой Сенаторз» (6:1).
Второй звездой стал форвард «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон, оформивший хет-трик в матче с «Колорадо Эвеланш» (5:2).
Замкнул тройку лучших хоккеистов дня голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Йоонас Корписало, отыгравший на ноль во встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (3:0). Финский вратарь парировал все 30 бросков.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
Результаты матчей НХЛ 16 декабря 2019 года
- 17 декабря 2019
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- 16 декабря 2019
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