Президент «Аризоны»: этот день станет одним из самых ярких в истории клуба

Президент «Аризоны Койотс» Арон Коэн прокомментировал обмен с «Нью-Джерси Дэвилз», в результате которого состав «койотов» пополнил Тейлор Холл.

«В этом сезоне в нашей команде происходит много хорошего и позитивного. Появление Тейлора Холла – ключевое событие, которое приближает нас к главной цели.



Сегодняшний день станет одним из самых ярких в истории клуба, его запомнят болельщики команды. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать нашу команду лучшей в лиге», – цитирует Коэна пресс-служба НХЛ.

«Дэвилз» в результате сделки получили трёх игроков — Кевина Бала, Нэйта Шнарра и Ника Меркли, а также выбор в первом раунде драфта-2020 и условный выбор в третьем раунде драфта-2021. Кроме того, «Нью-Джерси» удержал в платёжной ведомости 50% зарплаты Холла. В результате сделки состав «Аризоны» также пополнил нападающий Блэйк Спирс.