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«Лос-Анджелес» не смог обменять Ковальчука, даже выплачивая 50% его зарплаты

«Лос-Анджелес» не смог обменять Ковальчука, даже выплачивая 50% его зарплаты
Хоккей / НХЛ 0

Стали известны некоторые подробности переговоров, которые вело руководство «Лос-Анджелес Кингз» с другими клубами НХЛ, пытаясь обменять нападающего Илью Ковальчука.

Как сообщает The Fourth Period, генеральный менеджер калифорнийцев Роб Блэйк и агент Джей Пи Бэрри пытались найти варианты обмена в НХЛ, но не смогли этого сделать. «Короли» были готовы продолжать выплачивать 50% от зарплаты Ковальчука (полная сумма оклада в нынешнем сезоне — $ 700 тыс., в следующем — $ 4,25 млн), но желающих пригласить Илью не было.

Напомним, что на днях Ковальчук получил свою последнюю часть подписного бонуса в размере $ 2,65 млн, после чего его выставили на безусловный драфт отказов с целью расторгнуть контракт. После расторжения контракта Илья станет неограниченно свободным агентом и сможет вести переговоры с любым клубом НХЛ или КХЛ.

«И что дальше?» Ковальчук взял деньги и покинул «Лос-Анджелес»
«Короли» выставили его на драфт отказов с целью расторжения контракта.
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