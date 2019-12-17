«Лос-Анджелес» не смог обменять Ковальчука, даже выплачивая 50% его зарплаты

Стали известны некоторые подробности переговоров, которые вело руководство «Лос-Анджелес Кингз» с другими клубами НХЛ, пытаясь обменять нападающего Илью Ковальчука.
Как сообщает The Fourth Period, генеральный менеджер калифорнийцев Роб Блэйк и агент Джей Пи Бэрри пытались найти варианты обмена в НХЛ, но не смогли этого сделать. «Короли» были готовы продолжать выплачивать 50% от зарплаты Ковальчука (полная сумма оклада в нынешнем сезоне — $ 700 тыс., в следующем — $ 4,25 млн), но желающих пригласить Илью не было.
Напомним, что на днях Ковальчук получил свою последнюю часть подписного бонуса в размере $ 2,65 млн, после чего его выставили на безусловный драфт отказов с целью расторгнуть контракт. После расторжения контракта Илья станет неограниченно свободным агентом и сможет вести переговоры с любым клубом НХЛ или КХЛ.
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