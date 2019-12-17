Ефремов: в «Динамо» есть другие ребята для реализации лишнего. Это звёзды КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Владислав Ефремов поделился мнением о своей игре в нынешнем сезоне.

«Пока сезон складывается для меня непросто. Ведь я ещё ни одной шайбы не забросил. Психологически это тяжело, очень переживаю. Спасибо жене и родителям, которые меня поддерживают. Поэтому не скажу, что чемпионат проходит лично для меня успешно. Хотя есть, безусловно, и хорошие матчи. Но бывает, что жалко упущенных моментов. Надо поскорее открыть счёт голам. После этого сразу легче станет.

Понятно, что роль в главной команде «Динамо» у меня другая. В молодёжной команде и в «Вышке» я играл в ударном звене, постоянно на большинство выходил, много игрового времени получал. Сейчас у нас для реализации лишнего другие ребята есть. Это настоящие мастера, звёзды КХЛ.

А перед нашим звеном тренеры ставят задачу в первую очередь надёжно в обороне сыграть, не пропустить, в меньшинстве грамотно отработать. Хотя забивать всё равно надо, да и хочется. Чувствую, что при завершении хладнокровия немного не хватает. Анализирую все свои моменты. Бывает, что надо было просто чуть выше шайбу поднять, спокойнее действовать», — цитирует Ефремова пресс-служба московского «Динамо».