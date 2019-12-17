Брагин: со мной невозможно не сработаться, проблем с новыми тренерами нет
Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин сообщил, как сказалась замена тренерского штаба в ходе подготовки.
«План уже был написан, уже всё отработано, поэтому ничего такого сложного не было. Сейчас идёт притирка, распределение функций, кто за что отвечает. Игорь Ларионов забрал большинство и вбрасывания, Бойков как работал с защитниками, так и работает. А у меня — общее направление, больше в атаке. Никаких проблем нет, всё идёт по плану. Со мной невозможно не сработаться. Настрой хороший, все работают. Всё запланированное успели сделать», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года.
Молодёжка будет играть и целиться минимум на финал. Состав России на МЧМ-2020
Крутые вратари, сильная (наконец-то!) оборона и сразу две ударные тройки.
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