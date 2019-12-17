Брагин: есть переживания по судейству с хозяевами МЧМ, особенно в Европе

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира.

Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею—2020

«У Канады и США серьёзные составы. У нас всегда Канада, Америка, финны, шведы в этом году, сейчас из фарм-клубов ещё усилятся. Чехи как хозяева очень сильные. Как обычно, фавориты те же.



Есть переживания по поводу судейства. С хозяевами — да, особенно в Европе. Не знаю, почему так… Посмотрим, что сейчас говорить.



Что касается состава, то всё определяет результат. На бумаге всё хорошо. Главное сейчас — найти «химию» в сочетаниях. Дай бог, если так. Работаем.



Ничем не объясню игру Марченко. Дали игровое время. Это лучшие игроки этого возраста, ничего удивительного нет. Когда дают время молодому игроку, да, он ошибается, но, если продолжают давать время, конечно, он будет расти», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.