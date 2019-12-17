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Денисенко: Ларионов — легенда, с ним приятно поработать, советы даёт отличные

Денисенко: Ларионов — легенда, с ним приятно поработать, советы даёт отличные
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий молодёжной сборной России Григорий Денисенко рассказал о подготовке к чемпионату мира и поделился мнением о работе с Игорем Ларионовым, вошедшим в тренерский штаб команды.

«Ларионов — легенда, приятно с ним поработать. Советы даёт отличные. Ничего лично мне не говорил. Так, по тренировкам подсказывает. Маленькие детали, нюансы, которые очень важны в игре.

Не будем смотреть на соперников. Без разницы кто, будем на каждую игру настраиваться, каждый матч надо выигрывать. Никого из соперников не буду выделять. Соперников не изучали, сосредоточены на себе. Без разницы, где будет турнир. Практически не будет акклиматизации, а так без разницы. Приятно было в прошлом году поиграть в Канаде, но я бы не делал на этом акцент», — передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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