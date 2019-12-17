Ларионов: в молодёжке есть мастера. Важно не накрывать их крышкой

Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов рассказал, как проходит подготовка к предстоящему чемпионату мира.
Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2020
«Очень интересная группа ребят. Моя задача — поставить игру в большинстве. Большое количество видео, несколько собраний. Изучаем выходы из зоны, игру в зоне. В то же время не отменяется творчество. Очень важно, чтобы молодые ребята не работали, а играли в хоккее. Важно дать им направление, чтобы они могли творить, ошибаться, но в любом случае для этого и есть тренировочный процесс, который мы сейчас проводим.
Вижу, что ребята начинают схватывать детали игры, которые нравятся им. Это несёт в себе большое количество опасных моментов. Процесс продолжается, он будет продолжаться практически до конца чемпионата мира. Нужно анализировать соперников, кто и как играет. Мы готовы к любой команде: к активной и пассивной обороне. Ребята должны знать, что их ожидает. На чемпионате мира за 12 дней будет семь игр, всё это пригодится. Все мастеровитые, рукастые. Идём с хорошим настроением. Нравится, что они принимают, слушают и делают правильные вещи.
У меня уже был тренерский опыт, но не такой официальный. Я работал в Детройте с командой U18. Довольно успешно. Радует, что у нас есть мастера, которые могут исполнить. Важно не накрывать их крышкой, чтобы они не были замкнутыми. Безусловно, защитные функции тоже необходимы — оборона должна быть агрессивной и компактной», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 17 декабря 2019
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