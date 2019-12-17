Марченко: решение о продлении контракта со СКА принимал с отцом

Нападающий молодёжной сборной России Кирилл Марченко поделился эмоциями в связи с пребыванием в команде, которая продолжает подготовку к чемпионату мира.
«На тренировке всегда что-то получается, что-то нет, но в целом тренировка хорошая, интенсивная. Главное — с хорошим настроением. Все рады, всем всё нравится. Почему меня прорвало? Где-то просто повезло, дали шанс, надо было воспользоваться моментами — точно попасть, бросить. Где-то повезло, доработал, а так я бы ничего не сказал на эту тему.
Это больше не уверенность, а кураж, если его словить, намного легче играть. Посмотрим, как ловить кураж на МЧМ. Будем выходить и играть, пару-тройку забить, отдать, сделать какое-то полезное действие, и всё само придёт. Все соперники сильные, будем стараться играть в каждом матче на победу.
Решение о продлении контракта со СКА принимали с отцом. Обсуждали, взвесили все плюсы и минусы и приняли такое решение. Олимпиада особо не фигурировала, таких разговоров не было», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 17 декабря 2019
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