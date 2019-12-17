Ларионов: Россия играет вторым номером, а мы должны сами диктовать свои условия

Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился эмоциями от работы в штабе команды.

Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2020

«У нас идёт хороший диалог, мы делимся информацией. У Брагина колоссальный опыт работы с молодёжью, идёт процесс диалога для того, чтобы сделать игру лучше. Мы выстраиваем разные схемы. У нас полный контакт, это даёт удовольствие от работы.



В России многие вещи бывают неожиданными. Так получилось, я к этому готов. Повторюсь, хочется поделиться своим опытом и дать его пацанам. Для многих этот молодёжный чемпионат мира станет последним. Ребята должны понимать, что при правильной игре в атаке, при поддержке друг друга и коллективной игре в пас будет успех.



Это случайность, что мы одновременно пришли с Хабибулиным. Коля — человек с большим опытом, отыгравший много матчей в НХЛ, выигравший Кубок Стэнли. Колоссальный опыт — иметь такого человека в штабе. Я рад, что у нас такая сплочённая группа людей. Рад, что мы работаем как единое целое. Но окончательное решение за главным тренером.



Сегодня хочется дать ребятам то направление, которое мы немножко потеряли. Мы спустились на уровень вторых команд и играем вторым номером. Стоит задача, чтобы мы сами диктовали свои условия игры. У нас три интересных атакующих звена и одно звено разрушителей. Плюс очень интересная вратарская бригада», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.