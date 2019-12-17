Ларионов: сложные отношения с ФХР — давнишняя история, прошлое мы давно забыли

Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов ответил на вопрос о сложных отношениях с Федерацией хоккея России.

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«Что касается сложных отношений с ФХР, то это давнишняя история. Глава штаба борной России Роман Ротенберг всё время находится в поиске. Это радует, что многие вещи, которые происходят в нашем хоккее, на высоком уровне. «Красная машина» должна выносить всех. Это сложно, так как соперники прибавили и стали сильнее. Те же немцы, швейцарцы, словаки, чехи, не говоря уже о канадцах, американцах, шведах и финнах. У нас есть таланты и ребята очень хорошего уровня, которые готовы не индивидуально, а коллективно решать задачи. Всё, что было в прошлом, мы давно забыли. Задача одна – идти вперёд, не оглядываясь назад.



Молодёжные сборные США и Канады? Знаете, сегодня не так много игроков высочайшего класса. Посмотрите на НХЛ: там мы назовём Овечкина, Кросби, Кейна, Макдэвида, Кучерова, Драйзайтля. Ребята, которые растут в юниорском хоккее, они интересные игроки. Дальнейшее зависит от их прогресса, менталитета и характера. Это не спринт, а марафон. Любая команда несёт опасность, уважать нужно всех. Важно, чтобы мы были непредсказуемыми и показали свою силу», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.