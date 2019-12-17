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Защитник «Оттавы» Никита Зайцев подал документы на канадское гражданство

Защитник «Оттавы» Никита Зайцев подал документы на канадское гражданство
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев планирует получить канадское гражданство.

Как сообщает телеграм-канал Mash, россиянин уже подал необходимые документы. По словам бывшей жены хоккеиста, заполучить новую родину они собирались вместе ещё три года назад. Позже Маргарита от идеи отказалась, а вот спортсмен — нет. Сейчас оформление на завершающей стадии, осталось всего пару месяцев.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 28-летний хоккеист провёл 32 матча, в них набрал 8 (0+8) очков при показателе полезности «-1».

Осенью стало известно, что у Зайцева возникли проблемы с бывшей женой, которая намеревалась отсудить треть дохода хоккеиста в качестве алиментов на детей, а также 10 МРОТ в месяц на себя. В середине ноября российский защитник пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» по той причине, что ему потребовалось улететь в Россию.

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