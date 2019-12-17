«Трактор» открыл новые тренировочные залы. В проекте участвуют воспитанники клуба

Сегодня, 17 декабря, хоккейный клуб «Трактор» представил новые залы специальной подготовки в старом и новом корпусах.



Первый зал был открыт в ноябре. Он включает зону для дриблинга, тренажёры для прыжковой подготовки, тренажёры для развития моторики и координации. Оборудование второго зала, где находятся современная бросковая зона, кардиотренажёры, разминочная зона, закончено на прошлой неделе. Ранее продолжительное время в этом помещении размещался бильярдный клуб, но в интересах юных хоккеистов договор с арендаторами был расторгнут, помещение полностью переоборудовано.



Общая смета планируемых обновлений этих залов составляет порядка десяти миллионов рублей. Продолжается оснащение, в планах покупка других видов тренажёров, системы мониторинга частоты сердечных сокращений и другого современного оборудования, необходимого для юных хоккеистов.



Особое внимание нужно обратить на факт, что переоборудование идёт не за счёт бюджетных средств. Проявила инициативу и сделала первый взнос в размере одного миллиона компания «Бовид». Этот пример поддержали именитые воспитанники школы. Евгений Кузнецов, Никита Нестеров, Вячеслав Войнов, Антон Бурдасов, Вячеслав Основин, Евгений Дадонов, Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Денис Зернов, Владислав Картаев и многие другие подтвердили своё участие в проекте.



«Сегодня день рождения легендарного хоккеиста и тренера, легенды челябинского хоккея, Валерия Константиновича Белоусова, мы специально не подгадывали под эту дату, но действительно получается символично, что именно сегодня мы представляем новые залы, это вклад в развитие Трактора, в будущих звёзд нашей хоккейной школы. Хочу сказать огромное спасибо, всем выпускникам школы теперь уже известным спортсменам, что поддерживают инициативы «Бовида», помогают школе», — сообщил директор «Трактора» Борис Видгоф.