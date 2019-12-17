Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лебрюн: некоторые клубы считают, что Ковальчук уже не способен играть в НХЛ

Лебрюн: некоторые клубы считают, что Ковальчук уже не способен играть в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Известный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн поделился мнением о будущем нападающего Ильи Ковальчука. Ранее «Лос-Анджелес Кингз» выставил россиянина на драфт отказов с целью расторжения контракта.

«Я получил смешанную реакцию среди представителей НХЛ, когда задавал им вопрос о Ковальчуке. Некоторые команды считают, что он уже не способен играть на таком уровне. Но есть и другие клубы, которые предполагают, что в хорошем физическом состоянии Ковальчук способен помочь второй спецбригаде большинства, особенно на минимальном контракте.

На мой взгляд, если россиянин продолжит карьеру в НХЛ, то только в клубе, где у него будет возможность выиграть Кубок Стэнли. Считаю, что Илья предпочёл бы остаться в Северной Америке, ведь его семья проживает в Калифорнии», — написал Лебрюн в колонке на сайте The Athletic.

«И что дальше?» Ковальчук взял деньги и покинул «Лос-Анджелес»
«Короли» выставили его на драфт отказов с целью расторжения контракта.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019