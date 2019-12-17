Лебрюн: некоторые клубы считают, что Ковальчук уже не способен играть в НХЛ

Известный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн поделился мнением о будущем нападающего Ильи Ковальчука. Ранее «Лос-Анджелес Кингз» выставил россиянина на драфт отказов с целью расторжения контракта.



«Я получил смешанную реакцию среди представителей НХЛ, когда задавал им вопрос о Ковальчуке. Некоторые команды считают, что он уже не способен играть на таком уровне. Но есть и другие клубы, которые предполагают, что в хорошем физическом состоянии Ковальчук способен помочь второй спецбригаде большинства, особенно на минимальном контракте.



На мой взгляд, если россиянин продолжит карьеру в НХЛ, то только в клубе, где у него будет возможность выиграть Кубок Стэнли. Считаю, что Илья предпочёл бы остаться в Северной Америке, ведь его семья проживает в Калифорнии», — написал Лебрюн в колонке на сайте The Athletic.

«И что дальше?» Ковальчук взял деньги и покинул «Лос-Анджелес» «Короли» выставили его на драфт отказов с целью расторжения контракта.