Лебрюн: некоторые клубы считают, что Ковальчук уже не способен играть в НХЛ

Известный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн поделился мнением о будущем нападающего Ильи Ковальчука. Ранее «Лос-Анджелес Кингз» выставил россиянина на драфт отказов с целью расторжения контракта.
«Я получил смешанную реакцию среди представителей НХЛ, когда задавал им вопрос о Ковальчуке. Некоторые команды считают, что он уже не способен играть на таком уровне. Но есть и другие клубы, которые предполагают, что в хорошем физическом состоянии Ковальчук способен помочь второй спецбригаде большинства, особенно на минимальном контракте.
На мой взгляд, если россиянин продолжит карьеру в НХЛ, то только в клубе, где у него будет возможность выиграть Кубок Стэнли. Считаю, что Илья предпочёл бы остаться в Северной Америке, ведь его семья проживает в Калифорнии», — написал Лебрюн в колонке на сайте The Athletic.
- 17 декабря 2019
-
16:15
-
15:58
-
15:55
-
15:52
-
15:07
-
14:34
-
14:27
-
14:03
-
14:00
-
13:56
-
13:45
-
13:35
-
13:25
-
13:21
-
13:16
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:30
-
11:25
-
11:10
-
10:50
-
10:28
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:14
-
09:04
-
08:41
-
08:31
-
08:15
-
08:01
-
07:37
-
07:30
-
07:06