Обладатель Кубка Стэнли Смит-Пелли забросил первую шайбу в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» принимает в Китае «Адмирал». В ходе второго периода «драконы» обыгрывают соперника со счётом 4:0.



Четвёртую шайбу в ворота дальневосточного клуба отправил нападающий Деванте Смит-Пелли. 27-летний канадец отличился в меньшинстве и отметился первым голом в КХЛ. До этого он провёл 11 матчей в лиге и записал на свой счёт одну результативную передачу.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.

До переезда в Китай Смит-Пелли защищал цвета клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз». В прошлом сезоне набрал 8 (4+4) очков в 54 матчах за столичную команду.



В позапрошлом сезоне Деванте стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Кэпиталз». В победном плей-офф Смит-Пелли стал одним из главных героев «Вашингтона», забросив 7 шайб в 24 матчах.