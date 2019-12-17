Обладатель Кубка Стэнли Смит-Пелли забросил первую шайбу в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» принимает в Китае «Адмирал». В ходе второго периода «драконы» обыгрывают соперника со счётом 4:0.
Четвёртую шайбу в ворота дальневосточного клуба отправил нападающий Деванте Смит-Пелли. 27-летний канадец отличился в меньшинстве и отметился первым голом в КХЛ. До этого он провёл 11 матчей в лиге и записал на свой счёт одну результативную передачу.
Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.
До переезда в Китай Смит-Пелли защищал цвета клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз». В прошлом сезоне набрал 8 (4+4) очков в 54 матчах за столичную команду.
В позапрошлом сезоне Деванте стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Кэпиталз». В победном плей-офф Смит-Пелли стал одним из главных героев «Вашингтона», забросив 7 шайб в 24 матчах.
- 17 декабря 2019
-
16:15
-
15:58
-
15:55
-
15:52
-
15:07
-
14:34
-
14:27
-
14:03
-
14:00
-
13:56
-
13:45
-
13:35
-
13:25
-
13:21
-
13:16
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:30
-
11:25
-
11:10
-
10:50
-
10:28
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:14
-
09:04
-
08:41
-
08:31
-
08:15
-
08:01
-
07:37
-
07:30
-
07:06