«Салават Юлаев» — «Сибирь»: стали известны составы команд
Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и новосибирской «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 17 декабря, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Сошников — Хартикайнен;
Арзамасцев — Семёнов, Баранов — Пименов — Майоров;
Гареев — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Коледов — Башкиров, Гиматов — Картаев — Амиров.
«Сибирь»:
Сятери (Красиков);
Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пустинен;
Алексеев — Демидов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;
Морозов — Ермаков, Чесалин — Комаров — Шашков;
Тимашов — Ефремов, Яковлев — Торченюк — Коротков.
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