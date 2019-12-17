Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и новосибирской «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 17 декабря, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Сошников — Хартикайнен;

Арзамасцев — Семёнов, Баранов — Пименов — Майоров;

Гареев — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Коледов — Башкиров, Гиматов — Картаев — Амиров.



«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пустинен;

Алексеев — Демидов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;

Морозов — Ермаков, Чесалин — Комаров — Шашков;

Тимашов — Ефремов, Яковлев — Торченюк — Коротков.