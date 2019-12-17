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«Салават Юлаев» — «Сибирь»: стали известны составы команд

«Салават Юлаев» — «Сибирь»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и новосибирской «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 17 декабря, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Сошников — Хартикайнен;
Арзамасцев — Семёнов, Баранов — Пименов — Майоров;
Гареев — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Коледов — Башкиров, Гиматов — Картаев — Амиров.

«Сибирь»:

Сятери (Красиков);
Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пустинен;
Алексеев — Демидов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;
Морозов — Ермаков, Чесалин — Комаров — Шашков;
Тимашов — Ефремов, Яковлев — Торченюк — Коротков.

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