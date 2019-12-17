Бывшая жена Зайцева: боюсь выходить из дома. Постоянно слежки и звонки

Маргарита, бывшая жена хоккеиста «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, рассказала о конфликте с экс-супругом.



«У нас был конфликт из-за родителей, и он пугал меня детьми. Тем, что заберёт их, если я не подпишу брачный договор. Я подписала, что абсолютно ни на что не претендую.



Тогда Никита пришёл просить у меня прощения и предложил начать всё сначала. Мы улетели в Канаду, а через неделю он забыл про мой день рождения, не поздравил меня. Я ему сама напомнила об этом. После этого стало ясно, что ничего нельзя уже поменять.



Игорь, отец Никиты, мог себе позволить щипать Сонечку, она капризничала, плакала. То есть он её щипал, чтобы она замолчала. Я говорила мужу, его родителям, чтобы он этого не делал. На любое моё замечание был резкий ответ: „Не трогай моих родителей“. Когда они приезжали к нам в Канаду, выпивали и забирали Соню, мою старшую дочку, и укладывали с собой.



Я сейчас в таком состоянии, что боюсь даже из дома выходить. Что меня ждёт за углом? Постоянно слежки какие-то. Ночью какие-то машины у меня у дома. То какие-то звонки. Угрозы Игоря, что он уничтожит меня. Поэтому я боюсь всего. За детей. Неизвестно, что можно ожидать от этих людей. И я не могу на сто процентов быть уверенной в том, что моих детей любым способом, не очень легальным, не вывезут за границу», — цитирует Маргариту «Mash».

Бывшая жена Зайцева просит помощи канадских СМИ. Говорит, хоккеист похитил детей В Канаде отреагировали, но не так, как ожидала девушка.