Александр Гулявцев перенёс операцию и не будет работать на матче с «Автомобилистом»

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев не будет руководить командой в выездном матче с екатеринбургским «Автомобилистом», информирует официальный сайт хабаровского клуба.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20



«Накануне Александр Гулявцев перенёс плановую операцию и не сможет руководить командой в сегодняшнем матче. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Павел Торгаев. Возвращение Гулявцева в строй ожидается в следующем матче «Амура» — с челябинским «Трактором», — указано в сообщении клуба.



Гулявцев с 2016 по 2018 год возглавлял «Северсталь». В сезоне-2017/18 череповецкий клуб пробился в плей-офф, где в первом раунде проиграл СКА (0-4). В ноябре 2018 года руководство «Северстали» освободило Гулявцева от занимаемой должности.