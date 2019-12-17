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Александр Гулявцев перенёс операцию и не будет работать на матче с «Автомобилистом»

Александр Гулявцев перенёс операцию и не будет работать на матче с «Автомобилистом»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев не будет руководить командой в выездном матче с екатеринбургским «Автомобилистом», информирует официальный сайт хабаровского клуба.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Накануне Александр Гулявцев перенёс плановую операцию и не сможет руководить командой в сегодняшнем матче. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Павел Торгаев. Возвращение Гулявцева в строй ожидается в следующем матче «Амура» — с челябинским «Трактором», — указано в сообщении клуба.

Гулявцев с 2016 по 2018 год возглавлял «Северсталь». В сезоне-2017/18 череповецкий клуб пробился в плей-офф, где в первом раунде проиграл СКА (0-4). В ноябре 2018 года руководство «Северстали» освободило Гулявцева от занимаемой должности.

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