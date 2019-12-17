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Отец Зайцева: информация о канадском гражданстве Никиты — наглая ложь

Отец Зайцева: информация о канадском гражданстве Никиты — наглая ложь
Хоккей / НХЛ 0

Отец игрока сборной России и клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева Игорь опроверг информацию о том, что его сын хочет стать гражданином Канады.

«Информация о том, что Никита гражданин Канады, — ложь. Причём ложь наглая. Сын подавал документы с бывшей женой, но сейчас отказался от этой идеи и остаётся гражданином России», — приводит слова Игоря Зайцева «Спорт-экспресс».

Осенью стало известно, что у Зайцева возникли проблемы с бывшей женой, которая намеревалась отсудить треть дохода хоккеиста в качестве алиментов на детей, а также 10 МРОТ в месяц на себя. В середине ноября российский защитник пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» по той причине, что ему потребовалось улететь в Россию.

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В Канаде отреагировали, но не так, как ожидала девушка.
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