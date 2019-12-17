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Фазель — о санкциях ВАДА к России: это нечестная атака на хоккей

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фазель — о санкциях ВАДА к России: это нечестная атака на хоккей
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель поделился мнением о санкциях Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) к России.

«Исполком ВАДА решил, что надо следовать рекомендациям Комитета по соответствию. Моё личное мнение, что это нечестная атака на хоккей. Мужская сборная России в Сочи не была вмешана в допинг-скандал Родченкова. Мужская и женская сборные были наказаны. Особенно женская, которой пришлось обновить не только весь состав, но и тренерский штаб, и персонал! И на Олимпиаде в Пхёнчхане они не могли выступать под флагом, гимном, с униформой.

А теперь опять то же самое. Мужская сборная ни при чём. У ИИХФ, у КХЛ свои допинг-контроли. И все хоккеисты чистые. А теперь они вдруг хотят отстранить Федерацию хоккея России, тем самым поставив под удар всю нашу семью. На четыре года. Это совершенно нечестно», — приводит слова Фазеля ТАСС.

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