Фазель — о санкциях ВАДА к России: это нечестная атака на хоккей

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель поделился мнением о санкциях Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) к России.



«Исполком ВАДА решил, что надо следовать рекомендациям Комитета по соответствию. Моё личное мнение, что это нечестная атака на хоккей. Мужская сборная России в Сочи не была вмешана в допинг-скандал Родченкова. Мужская и женская сборные были наказаны. Особенно женская, которой пришлось обновить не только весь состав, но и тренерский штаб, и персонал! И на Олимпиаде в Пхёнчхане они не могли выступать под флагом, гимном, с униформой.



А теперь опять то же самое. Мужская сборная ни при чём. У ИИХФ, у КХЛ свои допинг-контроли. И все хоккеисты чистые. А теперь они вдруг хотят отстранить Федерацию хоккея России, тем самым поставив под удар всю нашу семью. На четыре года. Это совершенно нечестно», — приводит слова Фазеля ТАСС.

«Перенести ЧМ из России невозможно». Фазель снова сделал смелое заявление Президент ИИХФ поддержит ФХР и сделает всё, чтобы у нашей страны не отобрали домашние чемпионаты мира.