10-й номер драфта НХЛ Вальстрём сыграет за сборную США на МЧМ-2020

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» отпустил своего нападающего Оливера Вальстрёма в сборную США для участия в молодёжном чемпионате мира 2020 года, информирует в своём «твиттере» журналист Эндрю Гросс. Вальстрём был выбран под 10-м номером драфта 2018 года и в текущем сезоне сыграл девять матчей за основную команду «островитян».
Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею-2020
Ранее в тренировочный лагерь сборной США были приглашены следующие игроки:
вратари: Спенсер Найт (колледж Бостона, NCAA), Исаяк Савий (университет Небраски, NCAA), Дастин Вульф («Эверетт», WHL).
защитники: Тай Эмберсон, К’Андре Миллер (оба — университет Висконсина, NCAA), Джордан Харрис (Северовосточный университет, NCAA), Райан Джонсон (университет Миннесоты, NCAA), Зак Джонс (университет Массачусетс-Амхёрст, NCAA), Кристиан Крайгер (университет Мичигана, NCAA), Алек Регула («Лондон», OHL), Маттиас Самуэльссон (университет западного Мичигана, NCAA), Спенсер Штястны (университет Нотр-Дам, NCAA), Кэм Йорк (университет Мичигана, NCAA),
нападающие: Джон Бичер (университет Мичигана, NCAA), Бобби Бринк (университет Денвера, NCAA), Коул Кофилд, Алекс Тюркотт (оба — университет Висконсина, NCAA), Джек Друри (Гарвардский университет, NCAA), Паркер Форд (колледж Провиденса, NCAA), Джон Груден («Лондон», OHL), Кёртис Холл (Йельский университет, NCAA), Тревор Янике, Джейкоб Пивонка (оба — университет Нотр-Дам, NCAA), Артур Калиев («Гамильтон», OHL), Роберт Мастросимон, Тревор Зеграс (оба — университет Бостона, NCAA), Шейн Пинто (университет Северной Дакоты, NCAA), Ник Робертсон («Петерборо», OHL).
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