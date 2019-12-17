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«Спартак» — «Витязь»: в воротах гостей сыграет Ежов

«Спартак» — «Витязь»: в воротах гостей сыграет Ежов
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы московского «Спартака» и подольского «Витязя» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 17 декабря, начало матча — в 19:30 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Вишневский — Мусин, Никонцев — Зубов — Даугавиньш;
Рылов — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Галимов;
Никишин — Гончаров, Котляревский — Юньков — Цыплаков;
Кулик, Тришин, Хохлачёв — Аркалов — Кокарев.

«Витязь»:

Ежов (Сапрыкин);
Ержабек — Катичев, Макеев — Чернов — Сёмин;
Шинкевич — Лаюнен, Йормакка — Бывальцев — Няттинен;
Евсеенков — Головков, Гребенщиков — Петраков — Орлович-Грудков;
Воронков, Ларичев — Моисеев — Артюхин, Колтыгин.

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