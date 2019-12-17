«Спартак» — «Витязь»: в воротах гостей сыграет Ежов

Стали известны составы московского «Спартака» и подольского «Витязя» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 17 декабря, начало матча — в 19:30 мск.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Вишневский — Мусин, Никонцев — Зубов — Даугавиньш;

Рылов — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Галимов;

Никишин — Гончаров, Котляревский — Юньков — Цыплаков;

Кулик, Тришин, Хохлачёв — Аркалов — Кокарев.



«Витязь»:



Ежов (Сапрыкин);

Ержабек — Катичев, Макеев — Чернов — Сёмин;

Шинкевич — Лаюнен, Йормакка — Бывальцев — Няттинен;

Евсеенков — Головков, Гребенщиков — Петраков — Орлович-Грудков;

Воронков, Ларичев — Моисеев — Артюхин, Колтыгин.