Максим Третьяк подписал контракт с ЦСКА и будет играть за «Звезду»
Московский ЦСКА заключил контракт с воспитанником «армейского» клуба Максимом Третьяком, который сразу пополнил состав клуба «Звезда» в ВХЛ, информирует официальный сайт Высшей хоккейной лиги. Двустороннее соглашение с 23-летним голкипером рассчитано до конца сезона-2019/20.
Накануне контракт с внуком прославленного советского голкипера Владислава Третьяка разорвало рижское «Динамо».
Прошлый сезон Третьяк также начал в системе рижского клуба, сыграв один матч. 7 октября он вышел на лёд в матче с «Сибирью» (3:6) и пропустил две шайбы после 14 бросков по своим воротам. Голкипер вступил в игру в ходе второго периода и не справился с первым же броском. В декабре Третьяк вернулся в систему ЦСКА, играя в ВХЛ.
Рижское «Динамо» расторгло контракт с голкипером Третьяком
- 17 декабря 2019
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