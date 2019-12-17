Максим Третьяк подписал контракт с ЦСКА и будет играть за «Звезду»

Московский ЦСКА заключил контракт с воспитанником «армейского» клуба Максимом Третьяком, который сразу пополнил состав клуба «Звезда» в ВХЛ, информирует официальный сайт Высшей хоккейной лиги. Двустороннее соглашение с 23-летним голкипером рассчитано до конца сезона-2019/20.



Накануне контракт с внуком прославленного советского голкипера Владислава Третьяка разорвало рижское «Динамо».



Прошлый сезон Третьяк также начал в системе рижского клуба, сыграв один матч. 7 октября он вышел на лёд в матче с «Сибирью» (3:6) и пропустил две шайбы после 14 бросков по своим воротам. Голкипер вступил в игру в ходе второго периода и не справился с первым же броском. В декабре Третьяк вернулся в систему ЦСКА, играя в ВХЛ.

Рижское «Динамо» расторгло контракт с голкипером Третьяком