«Автомобилист» выиграл четвёртый из пяти последних матчей, победив «Амур»
Екатеринбургский «Автомобилист» дома победил хабаровский «Амур» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Андрея Мартемьянова выиграли четвёртый матч из пяти последних, у «тигров» — четвёртое поражение подряд.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Счёт уже на третьей минуте матча открыл нападающий екатеринбургской команды Анатолий Голышев. Вскоре «Автомобилист» увеличил преимущество, голом отметился форвард Евгений Мозер. На 34-й минуте преимущество хозяев выросло до трёх голов, точный бросок в актив записал нападающий Брукс Мэйсек. Больше во встрече шайб заброшено не было. Сухой матч оформил голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж.
- 17 декабря 2019
-
19:24
-
19:19
-
19:16
-
19:05
-
19:01
-
18:53
-
18:44
-
18:14
-
17:52
-
17:42
-
17:31
-
17:11
-
16:58
-
16:50
-
16:47
-
16:35
-
16:15
-
15:58
-
15:55
-
15:52
-
15:07
-
14:34
-
14:27
-
14:03
-
14:00
-
13:56
-
13:45
-
13:35
-
13:25
-
13:21
-
13:16
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:30
Партнерский контент