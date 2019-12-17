«Автомобилист» выиграл четвёртый из пяти последних матчей, победив «Амур»

Екатеринбургский «Автомобилист» дома победил хабаровский «Амур» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Андрея Мартемьянова выиграли четвёртый матч из пяти последних, у «тигров» — четвёртое поражение подряд.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Счёт уже на третьей минуте матча открыл нападающий екатеринбургской команды Анатолий Голышев. Вскоре «Автомобилист» увеличил преимущество, голом отметился форвард Евгений Мозер. На 34-й минуте преимущество хозяев выросло до трёх голов, точный бросок в актив записал нападающий Брукс Мэйсек. Больше во встрече шайб заброшено не было. Сухой матч оформил голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж.