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«Автомобилист» выиграл четвёртый из пяти последних матчей, победив «Амур»

«Автомобилист» выиграл четвёртый из пяти последних матчей, победив «Амур»
Хоккей / КХЛ 0

Екатеринбургский «Автомобилист» дома победил хабаровский «Амур» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Андрея Мартемьянова выиграли четвёртый матч из пяти последних, у «тигров» — четвёртое поражение подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Счёт уже на третьей минуте матча открыл нападающий екатеринбургской команды Анатолий Голышев. Вскоре «Автомобилист» увеличил преимущество, голом отметился форвард Евгений Мозер. На 34-й минуте преимущество хозяев выросло до трёх голов, точный бросок в актив записал нападающий Брукс Мэйсек. Больше во встрече шайб заброшено не было. Сухой матч оформил голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Голышев (Дацюк) – 02:10' (5x4)   2:0 Мозер (Холланд, Мамкин) – 09:55' (5x5)   3:0 Мэйсек (Холланд, Обидин) – 33:48' (5x4)
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