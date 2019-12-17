Подруга Кокорина: у Зайцева голова качалась от рогов, которые ему наставляла жена

Дарья Шишканова, спортивный агент и подруга футболиста Александра Кокорина, прокомментировала скандал в семье защитника Никиты Зайцева, который развёлся с женой Маргаритой.



«Маргарита нагло врёт, пришла сюда, чтобы очернить Никиту. Так проинструктировал её адвокат, чтобы получить деньги на содержание детей. Никита писал тебе эти грубые СМС только от того, что у него начала голова качаться от рогов, которые ты ему наставляла. Они уже сквозь шлем начали пробиваться! Расскажи, как вы собирались уехать в Лас-Вегас с любовником, когда Никита был на выезде. Дети – это бизнес-проект, чтобы отжать деньги у спортсмена. Она для этого выходила замуж», — рассказала Шишканова в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир».



Бывшая жена Зайцева просит помощи канадских СМИ. Говорит, хоккеист похитил детей В Канаде отреагировали, но не так, как ожидала девушка.