Подруга Кокорина: у Зайцева голова качалась от рогов, которые ему наставляла жена
Дарья Шишканова, спортивный агент и подруга футболиста Александра Кокорина, прокомментировала скандал в семье защитника Никиты Зайцева, который развёлся с женой Маргаритой.
«Маргарита нагло врёт, пришла сюда, чтобы очернить Никиту. Так проинструктировал её адвокат, чтобы получить деньги на содержание детей. Никита писал тебе эти грубые СМС только от того, что у него начала голова качаться от рогов, которые ты ему наставляла. Они уже сквозь шлем начали пробиваться! Расскажи, как вы собирались уехать в Лас-Вегас с любовником, когда Никита был на выезде. Дети – это бизнес-проект, чтобы отжать деньги у спортсмена. Она для этого выходила замуж», — рассказала Шишканова в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир».
Бывшая жена Зайцева просит помощи канадских СМИ. Говорит, хоккеист похитил детей
В Канаде отреагировали, но не так, как ожидала девушка.
- 17 декабря 2019
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