Экс-жена Зайцева объяснила видео, где она заснята голой с мужчиной

Маргарита, экс-жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, прокомментировала видео, где она заснята голой с мужчиной.
«Этот мужчина – мой молодой человек на тот момент, мы уже полгода как жили с Никитой отдельными жизнями.
Мы с Никитой уже почти год не вместе, Никита на тот момент уже жил с другой девушкой, мы начинали бракоразводный процесс. На видео – дом родителей Никиты. Через полгода появляются видео со скрытых камер, где я с молодым человеком своим. Действие происходит не днём, а глубокой ночью. Люди захотели, понаставили камер и слили личную жизнь в интернет. Обозвали шлюхой, изменщицей и наркоманкой, хотя мой молодой человек скручивал самокрутку из табака. Потрясающая фантазия у моих свёкра со свекровью. Опорочили мои честь и достоинство», — рассказала Маргарита в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир».
- 17 декабря 2019
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