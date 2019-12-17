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Отец Зайцева назвал бывшую жену своего сына Никиты «конченым животным»

Отец Зайцева назвал бывшую жену своего сына Никиты «конченым животным»
Хоккей / НХЛ 0

Игорь Зайцев, отец защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, прокомментировал конфликт своего сына с бывшей женой Маргаритой.

«Есть огромное количество видео- и аудиоразговоров, которые подтверждают, что она – конченое животное. Это на самом деле для нас трагедия. Нам тяжело всё это, но поймите, девчонки всю жизнь жили с нами. Никита прилетел и забрал девчонок, потому что она запретила им видеться и поставила запрет на выезд. История, что к нам вчера приезжала полиция, – ну враньё полное. Этого не было, к нам никто не приезжал», — рассказал Игорь Зайцев в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Осенью стало известно, что у Зайцева возникли проблемы с бывшей женой, которая намеревалась отсудить треть дохода хоккеиста в качестве алиментов на детей, а также 10 МРОТ в месяц на себя. В середине ноября российский защитник пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» по той причине, что ему потребовалось улететь в Россию.

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